Malpensa e Linate: 'Pocket Flight'

Pocket Flight, il nuovo servizio di informativa voli in tempo reale di AirportLabs, l'innovativa società tecnologica, è ora attivo negli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate. Questa collaborazione rappresenta un passo significativo nel miglioramento dell'esperienza di viaggio per milioni di passeggeri che transitano attraverso gli aeroporti milanesi.

Pocket - Flights è una soluzione funzionale e facile da usare che trasforma il modo in cui i passeggeri possono accedere alle informazioni sui voli in tempo reale, integrando perfettamente i dati dei monitor dell'aeroporto con la comodità degli smartphone personali, senza bisogno di scaricare alcuna app o condividere informazioni private, eliminando così le preoccupazioni sulla privacy dei dati. Questa integrazione garantisce coerenza su tutti i canali e fornisce ai passeggeri le stesse informazioni che vengono pubblicati sui display dell'aeroporto.

Semplicemente scansionando un QR, i passeggeri accedono direttamente a una pagina completa con i dettagli del proprio volo e possono scegliere di ricevere notifiche in tempo reale, inclusi i cambiamenti di gate, stato del volo e dettagli sull'imbarco. Con queste informazioni a portata di mano, i passeggeri possono prendersi il loro tempo e godersi un'esperienza di viaggio più rilassata e senza stress, vivendo in modo più completo tutti i comfort che l’aeroporto offre.

“Siamo entusiasti di collaborare con SEA Milan Airports, da tempo impegnata a offrire ai passeggeri servizi sempre più all’avanguardia," ha dichiarato Bianca Fagaras, Product Manager di Pocket Flights presso AirportLabs. "Con le sue funzionalità incentrate sui passeggeri e la perfetta integrazione con i sistemi aeroportuali esistenti, Pocket Flights riesce a migliorare il flusso dei passeggeri, massimizzando al contempo i ricavi non aeronautici dell'aeroporto, sostenendo così il posizionamento degli aeroporti come leader innovativi nel settore."

"Con l'implementazione di Pocket Flights, siamo orgogliosi di essere all'avanguardia nell'adozione di soluzioni innovative che possono trasformare il modo in cui i viaggiatori vivono i nostri aeroporti," ha dichiarato Mario Ponta, Direttore Innovation, Quality and Continuous Improvement di SEA Milan Airports. "Insieme ad AirportLabs siamo riusciti a offrire questo nuovo servizio ai passeggeri in un tempo molto breve, con l'obiettivo di migliorare la loro esperienza nei nostri aeroporti fornendo informazioni in tempo reale e personalizzate sul proprio volo. Siamo anche molto contenti di aver trovato in AirportLabs un'azienda che condivide il nostro impegno nell’ investire nella tecnologia per poter offrire soluzione sempre più smart ai nostri passeggeri”.

La partnership tra SEA Milan Airports e AirportLabs dimostra l'impegno di entrambe le organizzazioni nell'utilizzare tecnologie all'avanguardia per migliorare l'esperienza di viaggio in aeroporto. Con l'introduzione di Pocket Flights nel mercato europeo, SEA consolida la sua posizione di pioniere nel settore, stabilendo un nuovo standard per l'innovazione incentrata sui passeggeri. Questa collaborazione rivoluzionaria non solo migliora l'esperienza di viaggio negli aeroporti di Milano, ma serve anche da modello per gli aeroporti di tutto il mondo, dimostrando il potere trasformativo della tecnologia quando viene utilizzata per dare priorità alle esigenze e al benessere dei passeggeri.

AirportLabs è un fornitore leader di soluzioni tecnologiche innovative per aeroporti, compagnie aeree e operatori di handling. Le soluzioni basate su cloud dell'azienda sono progettate per affrontare le complesse sfide del settore dell'aviazione, promuovendo la trasformazione digitale e offrendo il futuro della gestione totale degli aeroporti e del ground handling. Con un forte focus sull'efficienza operativa, sull'esperienza dei passeggeri e sulla sostenibilità, AirportLabs si è affermata come partner di fiducia per oltre 50 aeroporti in tutto il mondo.

