454 nuove 'attività storiche'

La Regione Lombardia conferisce il riconoscimento di 'attività storica' ad altri 454 negozi, locali e botteghe artigiane che operano senza interruzioni da almeno 40 anni. I nuovi riconoscimenti sono così suddivisi: 254 negozi storici, 97 locali storici e 103 botteghe artigiane storiche. Si arricchisce dunque l'albo regionale delle attività storiche e di tradizione, che ora comprende in totale 3.302 imprese.

L'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, sottolinea come il premio sia "il nostro grazie a chi, con il suo lavoro quotidiano, fa grande la Lombardia. Si tratta di attività che rappresentano la linfa e la tradizione del nostro tessuto economico". "Il marchio - prosegue Guidesi - è un ringraziamento per artigiani e commercianti che ogni giorno garantiscono un presidio fondamentale per le nostre comunità. Spesso sono imprese a carattere familiare che hanno saputo innovarsi negli anni e assicurare il ricambio generazionale, offrendo servizi e prodotti di qualità. Regione Lombardia è convintamente al loro fianco".

Alle attività storiche è dedicato un apposito sito internet (www.attivitastoriche.regione.lombardia.it) in cui sono riportate tutte le informazioni per richiedere il riconoscimento e i nomi e la descrizione delle attività già riconosciute.

