Scuola: nuova copertura

L'intervento è di quelli che non potevano essere ulteriormente rinviati. La scuola secondaria di primo grado di Cornaredo è stata più volte interessata da casi di infiltrazioni d'acqua dalla copertura in vetro del passaggio di collegamento tra plesso e refettorio. L'Amministrazione comunale ha, quindi, deciso di sposare una soluzione radicale. Nella considerazione che, come si legge in una determina del Comune, "Non è possibile effettuare la manutenzione della copertura in vetro del collegamento esistente", l'Amministrazione ha deciso di crearne una nuova di zecca. E, a riguardo, ha incaricato uno studio di mettere sulla carta un progetto esecutivo. Per realizzare l'opera il Comune ha stanziato una somma di circa tremila euro. Il nuovo intervento sarà pertanto destinato a dare un'iniezione di sicurezza al plesso e al passaggio a beneficio sia dei bambini sia del personale scolastico.

