L'ANPI, l'Ecoistituo della Valle del Ticino e 9 Comuni: insieme per 'Percorsi Partigiani', la biciclettata nei luoghi della Resistenza.

L'ANPI, l'Ecoistituo della Valle del Ticino e 9 Comuni: insieme per 'Percorsi Partigiani', la biciclettata, che per il 17° anno, porta i partecipanti, toccando più punti, a scoprire e conoscere ancor più da vicino i luoghi della Resistenza del territorio. L'appuntamento, allora, è domenica 9 luglio e al termine possibilità di pic-nic presso il parco di Villa Annoni (contributo spese di organizzazione, assicurazione e assistenza 5 euro). In caso di maltempo, il ritrovo sarà alle 11 alla Cascina Leopoldina.

