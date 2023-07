È arrivata… la cicogna! Ed è proprio il caso di dirlo a Carpiano, dove, sulla torre tecnologica della Binasca, la famiglia di volatili adottata dalla Città metropolitana di Milano si è allargata.

Dall’amore di Cico e Cica, le due cicogne arrivate in primavera nel nido allestito appositamente sopra la torre faro, sono infatti nati tre piccoli pulli, che fanno timidamente capolino dietro mamma e papà. Un ottimo risultato per il progetto avviato lo scorso anno dalla Città metropolitana di Milano, quando fu creato l’accogliente giaciglio a 38 metri d’altezza, insonorizzato e termicamente controllato. Fu allora necessario attirare gli uccelli con un apposito richiamo, mentre quest’anno le cicogne sono arrivate spontaneamente, dimostrando di trovarsi perfettamente a proprio agio, tanto da decidere di allargare la famiglia: dopo la posa delle uova e la cova, ecco tre piccoli pulli farsi coccolare dai propri genitori, ribattezzati Cica e Cica.

Su iniziativa del Consigliere delegato allo Sviluppo Economico, Politiche Giovanili, Rapporti con Sistema delle Università, Forestazione urbana e Progetto ForestaMI, Coordinamento Fondi Europei, Giorgio Mantoan è stato chiesto ad alunne ed alunni della scuola primaria di Carpiano di pensare ad una rosa di nomi, che sono poi stati oggetto di un contest social. Cico e Cica è stata la coppia di nomi più votata dai followers dei social dell’ente. Al termine dell’anno scolastico, infine, il consigliere ha voluto personalmente ringraziare bambini e bambine, omaggiandoli di una pergamena di ringraziamento. Ora la gioia dei nuovi arrivi … e la storia continua!

