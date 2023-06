Garavaglia torna alla Castanese

Mister Alfio Garavaglia di nuovo sulla panchina dei 'neroverdi'. Il tecnico della promozione dall'Eccellenza alla serie D, sarà ancora alla guida della prima squadra.

"A volte ritornano...". E mai come stavolta è proprio così. Sì, perché Alfio Garavaglia è il nuovo, o meglio in questo caso sarebbe più corretto dire... è di nuovo l'allenatore della Castanese. Il mister della promozione dall'Eccellenza alla serie D, insomma, torna a vestire i colori 'neroverdi', pronto a guidare la prima squadra, dopo che quest'ultima a giugno scorso si è trovata purtroppo a confrontarsi con la retrocessione (dalla D all'Eccellenza). "L’annuncio più bello ce lo siamo tenuti un attimo, lo abbiamo vissuto prima noi e adesso finalmente è pubblico - ha scritto sui suoi canali social, la storica società di calcio di Castano - Alfio is back! Era approdato a Castano nel 2019, ma poco dopo la stagione era stata interrotta dal Covid. Quella successiva (2020/2021) invece era stata la nostra scommessa condivisa; rispettare la maglia neroverde nonostante tutte le difficoltà dettate dalla pandemia e scegliere di partecipare al mini-campionato per onorarla. Quello che è successo dopo è storia. Mister Garavaglia è stato il condottiero dell’ascesa in serie D della Castanese dopo 33 anni, colui che ci ha portato nel punto più alto. L’anno scorso, anche se le strade calcistiche si sono separate, quelle personali hanno continuato a viaggiare sullo stesso binario fuori dal campo... Ed eccoci qua oggi, di nuovo insieme. La scelta di ripartire da lui è stata dettata dalla volontà di ritornare ad essere quelli che eravamo e di ricominciare a divertici. Scegliamo un’altra volta l’uomo, la persona e il tecnico passionale e preparato con il quale è stimolante programmare e confrontarsi".

