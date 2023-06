LIUC: porte aperte anche d'estate

L'Università di Castellanza terrà le sue porte aperte anche in estate per offrire percorsi di orientamento a tutti i futuri studenti. È possibile prenotare visite e colloqui individuali con i docenti.

L’estate alla LIUC è accoglienza e orientamento. Anche ad agosto.

Da luglio a settembre, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, il personale dell’ufficio Orientamento e gli studenti del Team Accoglienza LIUC sono a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda sui corsi e percorsi di studio e soddisfare ogni curiosità sulla vita universitaria. Le aspiranti matricole non hanno che da approfittarne, venendo in visita alla LIUC, telefonando allo 0331 572300 o scrivendo via mail a orientamento [at] liuc [dot] it.

Una visita alla LIUC vale un giro per il Campus e un’occhiata anche alla residenza universitaria sempre accompagnati, volendo, dagli studenti del Team Accoglienza. È possibile, inoltre, prenotare colloqui individuali con docenti e studenti, anche in distance, scrivendo all’indirizzo email dell’Orientamento o telefonando allo stesso numero.

Da considerare anche le date in calendario a luglio delle sessioni di Question & Answer online con i docenti. Una preziosa occasione in più per conoscere le proposte per la laurea Triennale e Magistrale sia di Economia aziendale sia di Ingegneria gestionale.

Le immatricolazioni sono aperte fino al riempimento dei posti disponibili: 450 posti, di cui 60 destinati al percorso Business Economics, a disposizione per la Triennale di Economia e 120 posti per Ingegneria.

La Magistrale può accogliere 430 studenti in Economia aziendale e Management e 120 in Ingegneria gestionale.

Nel frattempo giovedì 20 luglio, alle ore 12 , è possibile sostenere – da remoto - il test di ammissione per Economia. Chiusura iscrizioni entro martedì 11 luglio 2023.

Per immatricolarsi al corso di laurea Triennale in Ingegneria Gestionale è obbligatorio per tutti gli studenti sostenere il test TOLC-I erogato dal CISIA.

