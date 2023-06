Dieci Comuni per diffondere cultura nel territorio. E’ ‘Suoni e Voci d’Estate’, la rassegna del Polo Culturale del Castanese, presentata l’altro giorno in Villa Rusconi.

Dieci Comuni per diffondere cultura nel territorio. E’ ‘Suoni e Voci d’Estate’, la rassegna del Polo Culturale del Castanese, presentata l’altro giorno in Villa Rusconi a Castano. E, allora, fino a settembre saranno diversi gli appuntamenti in calendario. Si comincerà sabato 8 luglio a Bernate Ticino (via Vittorio Emanuele II, fronte parco Canonica, alle 21) con ‘Noi se fossimo Gaber’ (monologhi e canzoni liberamente tratte dal teatro-canzone di Giorgio Gaber), quindi domenica 9 luglio ad Inveruno (parco comunale Villa Tanzi, alle 21) ‘Noi cantiamo Lucio - Tu chiamale se vuoi emozioni’, mentre giovedì 13 sarà la volta di Arconate (piazza Libertà, alle 21.30) con ‘Vikipedia Band’ (un viaggio musicale tra le più belle canzoni degli anni ‘90/2000. Ancora, sabato 15 luglio a Buscate (piazza San Mauro, alle 21) ‘80 voglia di ‘90 e 2000’ e sempre lo stesso giorno a Cuggiono (piazza San Giorgio, alle 21.30) ‘Sotto le stelle dello swing’ (TNB Swing Band). Successivamente, sabato 22 luglio a Magnago (Parco Lambruschini, alle 21) ‘Volen i Madonn’ (tributo a Milano e ai suoi musicisti) e sabato 29 (sagrato della chiesa Beata Vergine Assunta, alle 21) ‘Di rose di spine’ (Marta Ferradini). A settembre, infine, venedì 1 a Castano Primo (tensostruttura, alle 22) Ivana Spagna, sabato 2 a Malvaglio (piazza San Bernardo, alle 21) ‘Vocal Swing’ (da ‘In the mood’ a ‘Marameo’ a tempo di swing) e domenica 10 a Nosate (parco di Santa Maria in Binda, alle 16.30) ‘Two in Green’.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!