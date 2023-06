Il parcheggio 'Grande Torino'

La squadra degli invincibili. Intitolato il piazzale davanti al campo sportivo 'Annibale Sacchi' di Castano al 'Grande Torino'.

La squadra degli invincibili. Storia, mito e leggenda assieme. Un gruppo capace di scrivere pagine e pagine di calcio, ma in generale di sport, in Italia e nel mondo. Loro, un ricordo sempre indelebile nei cuori e nelle menti e che d’ora in avanti continueranno a rivivere anche a Castano. Il ‘Grande Torino’: là, davanti al campo sportivo di via Olimpiadi, ecco che gli è stato, infatti, dedicato il parcheggio. “Un momento che per me vuol dire tanto - spiega Cristina Pastori, promotrice delle firme che hanno portato appunto a questa intitolazione - Il Torino è la mia passione e quella formazione è stata e sarà per sempre un esempio per tutti. Una realtà da rispettare e da onorare per ciò che è stata capace di fare in campo e fuori. Il 4 maggio 1949 con la tragedia di Superga abbiamo perso una squadra unica e straordinaria. Oggi, quindi, vedere questo sogno diventare realtà, è un’emozione indescrivibile. Grazie all’Amministrazione comunale e a quanti hanno fatto sì che il desiderio di realizzasse. Adesso, ogni volta che passeremo di qui, sarà come avere il ‘Grande Torino’ con noi, al nostro fianco. Loro, purtroppo, non ci sono più, ma il ricordo quello no, non morirà mai”.

"UN SOGNO DIVENTATO REALTA'. UNA GRANDE EMOZIONE"



