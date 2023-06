Successo senza precedenti per i Rioni

Successo strepitoso per i ragazzi del Comitato Rioni che lo scorso week end hanno regalato due serate da sogno a Bernate.

Successo strepitoso per i ragazzi del Comitato Rioni che lo scorso week end hanno regalato due serate da sogno a Bernate. Al via venerdì 23 giugno con paella & sangria servita per oltre 250 persone, nonostante il vento che non ha dato tregua interrompendo così il concerto della band bernatese ‘The badge’. Imprevisti a parte, il gruppo ha fatto doppietta e sabato 24 giugno ha letteralmente riempito la pizza Donatori di sangue. Dj set al tramonto con Simone Toffanin e a seguire il concerto della band ‘Nient’altro che Noi – Tributo agli 883’ che ha fatto ballare e cantare a squarciagola i presenti.

“...siamo molto felici del risultato ottenuto – commenta Marco presidente del Comitato – il nostro obiettivo è quello di coinvolgere i bernatesi e direi che quest’anno ci siamo riusciti alla grande. E’ stata una grande fatica, ma siamo un gruppo che continua a crescere e i nuovi ragazzi che si sono uniti a noi sono motivo di grande orgoglio, che ha ripagato tutte le fatiche fatte. Adesso ci aspetta il meritato riposo per tornare carichi a settembre con la Festa del Paese”.

