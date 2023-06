Rivoluzione in Posta: arriva 'Polis'

Il Progetto Polis di Poste Italiane trasformerà l'ufficio di Bernate anche in uno Sportello Unico Digitale di prossimità attivo 24 ore su 24 dove i cittadini potranno richiedere anche certificati e documenti.

Poste Italiane ha comunicato che l’Ufficio Postale di Bernate Ticino sarà uno dei primi siti selezionati dall’azienda dove avviare il Progetto Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale – con fondi nell’ambito del piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Gli uffici postali dei 7.000 Comuni coinvolti saranno dotati di nuovi spazi e servizi nonché di una piattaforma tecnologica che erogherà i servizi della Pubblica Amministrazione attraverso i canali fisico-digitali di Poste Italiane e che si andranno ad aggiungere, potenziandoli, a quelli già predisposti dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle singole Istituzioni.

Gli Uffici Postali dei piccoli centri saranno più accoglienti e trasformati in Sportello Unico Digitale di prossimità attivo 24 ore su 24 dove i cittadini potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari e, in generale, usufruire di numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione.

Con il Progetto Polis l’Ufficio Postale non servirà solo per spedire una lettera, pagare una bolletta o per depositare i propri risparmi: l’Ufficio Postale del nostro Comune diventerà un centro di fornitura di servizi pubblici.

A tal proposito vi sarà un miglioramento degli spazi e l’Ufficio Postale sarà interessato da lavori infrastrutturali al fine di permettere la trasformazione dei suddetti spazi in ottica di più proficua fruizione dei servizi per la cittadinanza.

Gli uffici tecnici territorialmente competenti di Poste Italiane provvederanno a contattare il Comune per comunicare le tempistiche dei lavori, il dettaglio delle giornate di chiusura e la relativa offerta alternativa dei servizi.

Maggiori informazioni sul Progetto Polis sono disponibili al sito www.posteitaliane.it/progetto-polis

