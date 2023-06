Treni a idrogeno e traghetti elettrici

L'Assessore lombardo ai Trasporti ha manifestato, nella conferenza 'Mete raggiungibili, obiettivi sostenibili', i piani della Regione verso una mobilità più sostenibile.

"La sostenibilità nei trasporti è fondamentale". Lo ha detto l'assessore regionale Franco Lucente, (Trasporti e Mobilità sostenibile), intervenendo al Palazzo delle Stelline' di Milano alla rassegna promossa da 'Direzione Nord' e dedicata al tema 'Mete raggiungibili, obiettivi sostenibili'.

"Il nostro obiettivo - ha aggiunto l'assessore Lucente - è la neutralità tecnologica coniugata, appunto, alla sostenibilità. Un esempio concreto? A livello di trasporto pubblico locale, per quanto riguarda i treni stiamo provvedendo all'acquisto di quelli a idrogeno proprio per un impatto zero a livello di emissioni".

"Stiamo lavorando e investendo molto - ha proseguito - anche nella navigazione. Sul lago d'Iseo, abbiamo investito 1 milione e 400 mila euro per l'acquisto di due navi elettriche e nel 2026 avremo un sistema ad emissioni zero per questi mezzi".

L'assessore Lucente è intervenuto anche sul tema dei taxi ed in particolare sulle 'code di passeggeri' nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti lombardi. "C'è una sinergia tra Governo e Regione Lombardia" ha sottolineato Lucente. "Incontreremo i taxisti e lavoreremo perché si possa dare a cittadini e turisti un servizio migliore diminuendo i tempi di attesa per favorire, anche in questo caso, una mobilità più sostenibile a Milano, ma anche a Bergamo e Brescia 'Capitale della Cultura 2023' e a tutte le altre città lombarde".

