Colombo (Lega Giovani) a Young Elected Politicians

Christian Colombo, coordinatore della Lega Giovani Ticino è stato selezionato per partecipare al programma Young Elected Politicians (YEPs) del Comitato europeo delle Regioni. YEPs offre ai giovani amministratori locali l'opportunità di impegnarsi nel lavoro politico, consultivo e di formazione del Comitato per un periodo di 12 mesi. Durante il programma, Colombo avrà l'occasione di collaborare con altri giovani eletti provenienti da diverse regioni europee, scambiando idee e esperienze. Questo permetterà di acquisire un notevole bagaglio d’esperienza, valido per sviluppare ulteriormente quelle competenze utili grazie alle quali fornire un contributo sempre più importante alla comunità locale. Il coordinamento provinciale dei giovani del Ticino esprime la propria soddisfazione per la selezione di Christian Colombo, fin da giovanissimo attivo in politica nel nostro movimento, per questo l'impegno con cui saprà esprimere per rappresentare i bisogni dei giovani lombardi e le esigenze del territorio è assicurato. Il gruppo giovanile augura a Colombo buona fortuna e un proficuo e produttivo lavoro, con l'obiettivo di vedere le istituzioni europee più vicine ai giovani del nostro territorio.

