Bravi pedoni crescono

Sensibilizzare e educare alla legalità e al rispetto delle regole in strada fin da bambini. Così ecco che nei giorni scorsi il comandante della Polizia locale di Vanzaghello, Francesco Iulio, ha incontrato i piccoli alunni della scuola dell'Infanzia 'Gianni Rodari'. Un momento certamente importante, durante il quale i bimbi hanno potuto apprendere quali sono i compiti di agenti e ufficiali, quindi hanno visto da vicino l’auto di servizio e la strumentazione di bordo che permette ogni giorno di operare sul territorio.

