Edoardo Raspelli torna in Rai a giudicare l'accessibilità ai ristoranti in 'O anche no' condotto da Paola Severini Melograni, tutte le domeniche alle 10.30 ed il lunedì all'1.05.

Riparte la stagione estiva di 'O Anche No. La disabilità non va in vacanza!'. Il programma di inclusione sociale, disabilità e diritti fondamentali, andrà in onda ogni domenica a partire dalle 10.30 circa e in replica ogni lunedì all'1.05 circa su Rai 3, fino al 10 settembre. 13 puntate che hanno come autori la conduttrice Paola Severini Melograni ed Eugenio Giannetta.

Un percorso tra arte, cultura, turismo, passioni e vita quotidiana, con tre nuovi ospiti speciali e compagni di viaggio: Guido Marangoni con "Buone notizie secondo Anna e la sua estate con papà Guido Marangoni". L'onore di insegnare e la fortuna di essere scrittore. Guido e Anna, la sua bambina con Trisomia 21, raccontano la loro vita e la loro storia.

Roberto Vitali con "L’ospitalità accessibile in pillole". Trent’anni di esperienza nel turismo accessibile, imprenditore coraggioso, con una storia personale straordinaria, la cui mission è che le persone disabili che fanno turismo siano turisti. Lo racconterà in pillole, da Sud a Nord.

Edoardo Raspelli con "Le pagelle di Edoardo Raspelli". Da 1 a 10 quanto è accessibile il vostro ristorante? Giornalista, scrittore, “cronista della gastronomia” e conduttore tv. Un volto notissimo della televisione italiana, che per "O Anche No" curerà una rubrica sull’accessibilità dei ristoranti. Niente voti, ma un modo per responsabilizzare i ristoratori.

