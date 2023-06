'Il Volo' all'Arcimboldi

'Il Volo' ripropone il grande show in 5 esclusive date al Teatro Arcimboldi Milano, il 2, 3, 4, 6 e 8 settembre.

In seguito al grande successo del concerto dall’Arena di Verona trasmesso su Canale 5 “Tutti per uno”, che ha vinto lo share della prima serata, 'Il Volo' ripropone il grande show in 5 esclusive date al Teatro Arcimboldi Milano, il 2, 3, 4, 6 e 8 settembre.

È la prima volta che Il Volo si esibisce in un teatro in Italia, instaurando così un legame speciale con il pubblico in un’atmosfera più intima. “Tutti per uno” è uno show che creerà un'armonia magica trasportando gli spettatori in un viaggio indimenticabile.

Sul palco, Piero, Ignazio e Gianluca, accompagnati dall’Orchestra, oltre ad esibirsi nei loro classici ormai entrati nei cuori dei fan, si alterneranno regalando al pubblico le loro voci soliste. Tra i brani in scaletta non mancheranno “Ecstasy Of Gold”, dal loro ultimo album “Il Volo Sings Morricone”, la loro hit “Grande amore” e i classici della canzone popolare come “‘O Sole Mio” e “Il Mondo” e dell’opera come “Nessun dorma” e “Libiamo ne’ Lieti Calici”.

Scherzando tra di loro e raccontando aneddoti legati alla loro carriera, daranno vita ad un'atmosfera di familiarità che avvolgerà tutto il teatro.

Le prevendite sono disponibili su Ticketone e nei circuiti di prevendita abituali.

Ulteriori informazioni su: www.friendsandpartners.it. Frecciarossa è Treno Ufficiale dei concerti de 'Il Volo' al Teatro Arcimboldi Milano.

