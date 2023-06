Sara, campionessa nazionale

Una campionessa emergente, un successo grandioso, che premia il lavoro non solo di un’atleta, ma anche di tutte le compagne e della squadra intera.

Una campionessa emergente, un successo grandioso, che premia il lavoro non solo di un’atleta, ma anche di tutte le compagne e della squadra intera. La Polisportiva San Giorgio ha partecipato con alcune ginnaste al Campionato nazionale di ginnastica artistica organizzato dal Centro Sportivo Italiano (CSI) nella settimana del 5-11 giugno a Lignano Sabbiadoro (UD), e ha ottenuto ottimi risultati. Sara Papini, atleta classe 2008, ha gareggiato per la cagetoria ‘Junior Large’ nell’all-around (che prevede tre esercizi tra corpo libero, trave e volteggio) classificandosi prima nella classifica assoluta e diventando così ‘Campionessa nazionale’. Una prova perfetta, specialmente al volteggio (i giudici le hanno assegnato il ‘10’), che le ha permesso di strappare la vittoria con un margine di soli 0,025 punti sulla seconda. Ottimo risultato anche per Martina Introini, atleta classe 2008, che si è classificata settima assoluta (su ben 75 atlete) a poco più di mezzo punto di distanza dalla campionessa. Oltre a Sara e Martina hanno gareggiato anche Ludovica Gozzoli per la categoria Junior (26esima su 90 al ‘minitrampolino’), Anna Garanzini e Anita Ciapparelli per la categoria ‘Ragazze’ (rispettivamente 16esima e 18esima su 34 al ‘minitrampolino’), Sofia Garascia, Chiara Garavaglia, Greta Lucato e Rani Nava (rispettivamente 24, 29, 36 e 41esima nel ‘minitrampolino’) per la categoria ‘Allieve’ e Alessia Laneve per la categoria ‘Tigrotte’, con un ottimo settimo posto (su 55) nel ‘minitrampolino’.

