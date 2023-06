Festival del ghiaccio all'Idroscalo

Tutti sul ghiaccio (sintetico e quindi sostenibile a livello ambientale) al Parco dell’Idroscalo, gestito dalla Città metropolitana di Milano.

Tutti sul ghiaccio (sintetico e quindi sostenibile a livello ambientale) al Parco dell’Idroscalo, gestito dalla Città metropolitana di Milano. Il mese di giugno al “mare di Milano” riserva una sorpresa davvero speciale, fino a domenica 18, per praticare, anche col caldo, le tipiche discipline invernali… aspettando Cortina 2026.

Dallo scorso 13 giugno e fino al 18 giugno, nell’area dello skate park (ingresso Porta Maggiore), vi aspetta un vero e proprio villaggio del ghiaccio, dove i ragazzi (di tutte le età) possono mettersi alla prova con le discipline solitamente praticate sul ghiaccio: pattinaggio di figura, hockey su ghiaccio, pattinaggio di velocità, curling, stock sport e le discipline paralimpiche come para ice hockey e wheelchair curling.

Le attività nei giorni feriali sono dedicate agli iscritti e alle iscritte dei camp estivi, dei Grest e degli oratori (previa iscrizione) mentre nel weekend le attività saranno aperte al pubblico (entrata libera fino ad esaurimento posti).

Un’occasione unica per provare gratuitamente l’emozione, l’adrenalina e il grande divertimento degli sport del ghiaccio.

L’iniziativa, promossa dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, rientra tra i 'Progetti per bambini e adolescenti' finanziati da Sport e Salute e dal Dipartimento per lo Sport con il bando '80 MLN' e punta a portare le discipline del ghiaccio fuori dagli impianti sportivi, incentivando i più giovani a scoprirle e praticarle.

Un’area di 3000 metri quadrati complessivi con una pista da 30x15metri, tre piste da curling, una porta da hockey e tre aree dedicate a street hockey, stock sport ed esercizi propedeutici al pattinaggio di figura.

All’iniziativa partecipano anche più di 40 grandi campioni azzurri: dalle squadre medagliate olimpiche dello short track capitanate da Pietro Sighel ai vice campioni del mondo della danza Guignard-Fabbri, dall’oro di Pechino 2022 nel curling Amos Mosaner fino alla Nazionale di hockey guidata dal capitano Thomas Larkin. E ancora, tra gli altri, il portiere della Nazionale di para ice hockey, premiato come miglior estremo difensore ai recenti Mondiali di Moose Jaw, Santino Stillitano.

“L’idroscalo è una ricchezza per tutto il territorio della Città metropolitana di Milano e, come dimostra questa iniziativa, si presta ad una serie di differenti proposte e attività – afferma Roberto Maviglia, consigliere delegato all'Edilizia scolastica, impiantistica sportiva e gestione Idroscalo – Il Festival del ghiaccio-ice camp dimostra la poliedricità della struttura e dà spazio alla creatività del territorio e dei suoi attori, associazioni e Federazioni sportive. Sottolineo come il ghiaccio usato sia sintetico, nel rispetto dell’ambiente e del principio di non spreco dele risorse naturali”.

