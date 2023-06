'Luci nella Valle', il documentario di Cesare Saladini, è stato proiettato a Palazzo Pirelli. Pollini (M5S): "Eccezionale testimonianza della biodiversità minacciata dal Polo logistico di Castiglione".

Proiettato a Palazzo Pirelli il documentario ‘Luci nella Valle’ realizzato da Cesare Saladini, allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto alla distruzione della biodiversità che sarà causata dalla costruzione del Polo logistico di Castiglione delle Stiviere.

Paola Pollini (Consigliera regionale M5S): “Gli scatti di Salandini hanno l'obiettivo di lasciare una testimonianza del patrimonio di biodiversità, che esiste in un piccolo angolo a cavallo tra le province di Brescia e Mantova: il Complesso Morenico di Castiglione delle Stiviere, sito di interesse Comunitario voluto da Regione Lombardia. Oggi l’area è minacciata dalla decisione del Comune di Lonato, confinante con quello di Castiglione, che intende adottare il Piano Attuativo per la realizzazione di un polo logistico ignorando completamente le osservazioni e le proteste di cittadini, comitati ed enti.

Come portavoce in Consiglio regionale ho ritenuto importante che le Associazioni e i cittadini potessero far sentire la loro voce. Il gruppo regionale del Movimento Cinque Stelle è attivo al fianco dei territori e presente all’interno delle istituzioni, dove continueremo a presentare atti - ultimo dei quali le ‘Osservazioni relative all’adozione Piano Attuativo’ - per impedire che l’ennesima area verde venga sacrificata sull’altare del cemento e del consumo di suolo”. Così la consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Paola Pollini, durante il suo intervento antecedente alla proiezione del documentario ‘Luci nella Valle’ a Palazzo Pirelli. Sono intervenuti anche Cesare Salandini - fotografo naturalista e autore, Cristiano Bignotti - Lagambiente Castiglione e Franco Tiana - Comitato No Polo Logistico di Castiglione.

