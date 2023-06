Al Teatro Menotti dal 14 al 25 giugno andrà in scena 'Libertà obbligatoria', seconda tappa del progetto Gaber, con cui il “teatro canzone” sottolinea l’universalità del pensiero gaberiano anche a diversi decenni di distanza.

Al Teatro Menotti dal 14 al 25 giugno andrà in scena 'Libertà obbligatoria', seconda tappa del progetto Gaber, con cui il “teatro canzone” sottolinea l’universalità del pensiero gaberiano anche a diversi decenni di distanza. Dopo il successo di 'Far finta di essere sani' a Milano e in tournée nazionale (spettacolo vincitore del Premio Franco Enriquez 2022), Emilio Russo adatta e dirige ancora un testo “storico” e controverso come 'Libertà obbligatoria' del 1976, che contiene temi e contenuti assolutamente attuali. Di Libertà Obbligatoria Sandro Luporini scrive a distanza di anni: “Sia io sia Giorgio abbiamo sempre considerato “Libertà obbligatoria” uno dei nostri lavori migliori in assoluto”.

In scena lo straordinario gruppo di 'Far finta di essere sani' con la piccola orchestra 'Musica da ripostiglio' e i suoi esplosivi arrangiamenti a miscelare musiche e generi, la voce unica di Andrea Mirò, gaberiana per vocazione e ormai per definizione, cantante/attrice dotata di grazia, profondità e presenza e il talento prismatico di Enrico Ballardini. A questo bellissimo ensemble, per dare ancora più peso e valore alle parole e ai contenuti, si aggiunge una coppia di attori di grande forza teatrale come Sara Bertelà e Gianluigi Fogacci, tra gli artisti più apprezzati della nostra scena teatrale, per uno spettacolo collettivo che sarà leggero e profondo, ironico ed emozionante e che proverà a restituire il grande senso civile, culturale, ma anche spettacolare e popolare di quella straordinaria e indimenticabile esperienza che è stato il teatro-canzone di cui, per molti, proprio Libertà Obbligatoria è stata l’espressione più compiuta e coerente.

