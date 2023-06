Più lavoro ad Abbiategrasso

Il sindaco Nai: "Centro per l’impiego e agenzie interinali rappresentano i più importanti snodi di interconnessione tra domanda e offerta di lavoro. Conoscerli e farsi conoscere, aiuta a ridurre i tempi di ricerca di lavoro".

Persone in cerca di occupazione, esperti di servizi al lavoro e imprese si sono date appuntamento martedì al Recruiting day Abbiate Lavoro, l’iniziativa organizzata da Afol Metropolitana in stretta collaborazione con il Comune di Abbiategrasso, la rete delle agenzie per il lavoro e gli enti di formazione del territorio. Durante l’evento, che si è tenuto all’ex convento dell’Annunciata, le persone in cerca di una nuova occupazione o di opportunità per riqualificare il proprio profilo professionale, hanno potuto incontrare gli esperti di orientamento e formazione, il team del servizio Incontro Domanda/Offerta e dei servizi all’impiego. Gli operatori erano a disposizione delle persone per colloqui conoscitivi, consigli sulla stesura di un CV efficace, presentazione dei corsi di formazione e delle opportunità offerte dall’inserimento nel programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori).

“Il 6 giugno – dichiara Cesare Nai, Sindaco di Abbiategrasso – abbiamo ospitato un importante momento di conoscenza e confronto con chi si occupa di sostenere la ricerca di lavoro sul nostro territorio: Centro per l’impiego e agenzie interinali rappresentano i più importanti snodi di interconnessione tra domanda e offerta di lavoro. Conoscerli e farsi conoscere, aiuta a ridurre i tempi di ricerca di lavoro, sia per chi è senza occupazione sia per le imprese che, grazie ad una pronta disponibilità di persone che abbiano il giusto profilo, assumono più rapidamente. Sapersi orientare nel mondo del lavoro è anche un aiuto per i tanti che hanno bisogno di un parere e di un consiglio da parte di professionisti qualificati che conoscono il mondo del lavoro e la sua continua evoluzione”.

