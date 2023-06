Villa Cortese in B1

Si scrive promozione, si pronuncia felicità. Il Gso Volley Villa Cortese è riuscito a spalancare la porta che l'ha condotto alla serie B1 con una vittoria contro Pavia.

Si scrive promozione, si pronuncia felicità. Il Gso Volley Villa Cortese è riuscito a spalancare la porta che l'ha condotto alla serie B1. Decisivo è stato il vittorioso match sul Volley Pavia per 3-1 di sabato 3 giugno alla palestra delle scuole elementari. "Complimenti a tutte le ragazze – ha detto l'amministrazione in una nota – al coach Massimo Lualdi, al presidente Giorgio Barlocco e a tutto lo staff del Gso Volley Villa Cortese per la bellissima e meritata promozione in B, brave, brave, brave!". Il Comune ha espresso apprezzamento per il campionato delle ragazze e per "la crescita mostrata da un gruppo partito a settembre in sordina e diventato, mese dopo mese, sempre più forte e unito e che ha cominciato a credere in se stesso con sempre maggiore convinzione che centrare la promozione sarebbe stato possibile".

