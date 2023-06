Fondazione Sacra Famiglia: mons. Marinoni nuovo presidente

A seguito della nomina di don Marco Bove a Vicario episcopale della Zona pastorale VI (Melegnano), l’Arcivescovo, mons. Mario Delpini, ha indicato quale suo successore a presidente della Fondazione Sacra Famiglia mons. Bruno Marinoni.

Mons. Marinoni, 56 anni, originario di Brugherio (MI) e ordinato sacerdote nel 1992, è attualmente Vicario episcopale per gli Affari generali e Moderator Curiae. Tra gli altri incarichi, è Presidente del Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi, Presidente della Fondazione Lambriana per attività religiose e caritative e Presidente dell’Opera diocesana per la preservazione e diffusione della fede.

Fondazione Sacra Famiglia, la cui sede principale si trova a Cesano Boscone (MI), è una organizzazione no profit che da oltre 125 anni accoglie, assiste e cura bambini, adulti e anziani con complesse e gravi fragilità o disabilità fisiche e psichiche grazie a una rete di strutture e servizi residenziali, diurni, ambulatoriali e domiciliari, riabilitativi ed educativi.

