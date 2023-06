Pedali, formazione e inclusione

A Sesto Calende, per il prossimo weekend, una due giorni rivolta ad accompagnatori, operatori sanitari, animatori e givers. Sarà possibile provare anche le 'biciclette inclusive'.

Saranno due giorni di formazione e inclusione quelli del prossimo week end organizzati dall’associazione ‘Amici di Tommy e Cecilia a Sesto’ Calende.

Sabato 10, dalle ore 9 alle 18 presso il ‘Centro Studi Angelo dell’Acqua’, in via Indipendenza15 la giornata di formazione offerta da ‘Amici di Tommy e Cecilia’ e ideato e tenuto da ‘Remoove’ rivolto ad accompagnatori, operatori sanitari, animatori e givers che vogliano acquisire competenze in materia di ‘relazione con persone con disabilità’ con un focus specifico dedicato all’utilizzo dei tricicli e delle e-bike inclusive ‘Remoove’.

Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire competenze di comunicazione verso clienti con disabilità e l'individuazione di azioni e attenzioni chiave necessarie alla realizzazione di un tour o di un'esperienza ‘inclusiva’.

Ad una prima parte introduttiva, legata alla condivisione degli aspetti generali dell’accompagnamento seguirà una introduzione alle Special Bike ‘Remoove’ e alle loro caratteristiche ed un approfondimento legato alla relazione con il cliente accompagnato.

Domenica 11 si parte per una biciclettata inclusiva. L’evento patrocinato dal Comune di Sesto Calende in collaborazione con la Polizia Locale, Proloco Sesto Calende e gruppo commercianti è aperto a tutti e prevede:

• 9.30 ritrovo in viale Italia (ufficio turistico), presentazione delle

nuove biciclette inclusive e inaugurazione del nuovo “Remoove test

center” gestito da associazione Amici di Tommy e Cecilia;

• 10.00 partenza;

• 11.00 arrivo al PARCO EUROPA accompagnati dalla Polizia

Municipale in bicicletta.

Ad accoglierci troveremo i personaggi dei ‘Cuori eroi’ a disposizione di tutti i bimbi ed un percorso di educazione stradale accessibile a tutti allestito dalla Polizia Municipale.

Durante la giornata sarà inoltre possibile testare le biciclette inclusive e trovare tutte le informazioni a riguardo al gazebo ‘Remoove’, così come sperimentare altri percorsi sensoriali e vivere esperienze inclusive.

Possibilità di pranzo con convenzione presso Verbella. Evento gratuito è gradita l’iscrizione al link https://docs.google.com/forms/d/1FV_mYPC8mbZBlzMm8mOgGEV5JGe5muy1EyNI9k2...

