Interventi anche in bici: il 'Ciclosoccorso'

Pronti ad intervenire anche in quei luoghi dove l’ambulanza ha più difficoltà ad arrivare e, allo stesso tempo, valorizzare l’aera che ci circonda e renderla sempre più green. Quando si dice: il soccorso che si muove sui pedali. Proprio ‘Ciclosoccorso’, infatti, si chiama il nuovo servizio della Croce Azzurra di Buscate , inaugurato ufficialmente nei giorni scorsi a Nosate. Un ulteriore e fondamentale tassello che l’importante realtà, punto di riferimento in tutto il territorio, ha voluto mettere in campo per essere così ancora più vicina alla cittadinanza. In bicicletta, allora, lungo le piste ciclabili che costeggiano i vari canali e corsi d’acqua e non solo, ecco che il personale sarà a disposizione per prestare una prima assistenza sanitaria in caso di emergenze e necessità. “Si tratta di un’attività che si potrebbe definire estiva - spiega Raffaella Marzocca, presidente di Croce Azzurra - Nello specifico, poi, l’iniziativa vera e propria vede due soccorritori qualificati e certificati spostarsi in quest’area in sella a biciclette appositamente attrezzate. Un’idea che è nata lo scorso anno, un po’ spontaneamente, ma anche prendendo spunto da colleghi che in altre province l’hanno già sperimentata. Così, subito ci siamo attivati, ritenendo che un supporto ulteriore alla popolazione potesse essere un tassello aggiuntivo per un soccorso che fosse ancora di più a misura dei singoli e della collettività”. “Per iniziare, si è previsto di svolgere il servizio il sabato e la domenica pomeriggio, ampliandolo successivamente anche al mattino - commenta Piero Galli, responsabile - E per quanto riguarda il soccorso, sarà una prima assistenza, grazie alle apparecchiature e al materiale presente sulle bici. Tra i dispositivi, è fondamentale sottolineare che c’è pure il defibrillatore (DAE), che ci dà la possibilità di fare anche un intervento avanzato. Insomma, un’attività certamente importante e di vicinanza alla zona e a quanti qui vivono o si trovano a passare”.

INTERVENTI ANCHE IN BICICLETTA: IL 'CICLOSOCCORSO'



