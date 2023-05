Nuove scuole: la visita dei ragazzi

Il Consiglio comunale dei Ragazzi ha fatto visita, lunedì 29 maggio, al cantiere del nuovo polo scolastico di via 4 Novembre. Bettinelli: "Vivere insieme la costruzione per un percorso condiviso e partecipato".

Un’opera importante, fondamentale, per tutta la comunità, nata dal recupero di un’area industriale dismessa. Che andrà a caratterizzare il ‘futuro’ di tanti bambini e famiglie inverunesi, ma che avrà anche un importante impatto sociale grazie a nuovi spazi, funzionali, ecosostenibili e ben organizzati.

Procedono a pieno ritmo le attività di cantiere del nuovo polo scolastico di via 4 Novembre: si va infatti verso il completamento della parte strutturale, mentre sta crescendo anche il plesso che ospiterà le elementari. Nelle aree che saranno adibite alla scuola secondaria di primo grado e auditorium si è già al posizionando delle pareti.

Proprio per la rilevanza dell’opera, tra le eccellenze progettuali in Italia per standard di costruzione ed ecosostenibilità, ma anche per contributo ricevuto, in questi giorni vi è stata una visita ‘speciale’: il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

“Riteniamo sia davvero un percorso condiviso e partecipato, dove coprotagonisti sono stati anche coloro che la scuola la vivono quotidianamente”, ci spiega Sara Bettinelli, sindaco di Inveruno “Per questo motivo ieri è stato per noi importante che i membri del Consiglio Comunale dei ragazzi potessero osservare direttamente le loro idee messe in opera. Una visione che con impegno e costanza si sta tramutando in realtà. E viverla assieme è la cosa più importante”.

Il sopralluogo, tra ispezione dei nuovi spazi e tanta curiosità, si è svolto nella giornata di lunedì 29 maggio. Un’occasione preziosa, anche per testimoniare ai loro compagni quali spazi li ospiteranno tra pochi mesi.

