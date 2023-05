CinemaTeatro Nuovo e scuola: un bilancio

Quasi tremila ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado del magentino, insieme ai loro attenti insegnanti, sono passati nella Sala di Comunità di Magenta per entrare insieme in… 'Altre storie oltre il sipario'.

Preparando la prossima stagione ad integrazione della didattica, la Direzione della Sala di Comunità Pastorale magentina richiama l’attenzione degli enti e delle amministrazioni locali sul servizio di trasporto: “Noi operatori ci sforziamo di tenere il costo per le famiglie degli scolari a livelli minimi in maniera da non precludere a nessuno questa importante esperienza di crescita; ma quest’anno i costi del trasporto sono diventanti troppo onerosi”.

Dopo quasi 3 anni di fermo dovuto alla pandemia, CinemateatroNuovo ha quest’anno potuto riprendere la rassegna ‘Altre storie oltre il sipario’, lasciata in sospeso a fine febbraio 2020 riproponendo, durante la primavera 2023, quattro tra le migliori produzioni del panorama nazionale di teatro per le scuole.

La scuola ha un ruolo centrale per lo sviluppo delle giovani generazioni in quanto ha la responsabilità di formare persone responsabili e ricche sul piano culturale e umano nell’ottica di un cambiamento sostenibile.

Teatro, cinema e le arti in genere sono mezzi di espressione e di comunicazione straordinari, con il potere di allargare gli orizzonti di senso, interiori ed esteriori, delle giovani vite in formazione. Cercando e coltivando una sensibilità personale, individuale e collettiva, generatrice di vite fruttuose di valori e felicità condivisa.

Credendo fermamente in questo potenziale personale e civico, Cinema Teatro Nuovo, Sala di Comunità magentina, dal 1992 ha offerto alle scuole stagioni teatrali e proposte cinematografiche dedicate, selezionate dai preparati volontari di Sala in coordinamento con le scuole stesse del territorio. Attraverso quello che si potrebbe definire ‘tavolo di lavoro permanente’, l’obiettivo è quello di individuare ogni possibile proposta integrativa alla didattica curricolare e monitorando insieme le iniziative.

I titoli della stagione proposta per l’anno scolastico 2022-23 – inserita anche nel circuito diocesano ‘Teatri in Rete’ - hanno affrontato temi di attualità ed emergenza sociale come quello del rapporto con il web e i social: una problematica sempre più diffusa e percepita come focus di lavoro educativo e preventivo a favore di ragazzi e famiglie; hanno fatto conoscere il mondo creativo, musicale, valoriale e poetico del grande Gianni Rodari : “Un omaggio al mondo della scuola, agli insegnanti, ai genitori e a tutti quelli che credono che le cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare” ; hanno portato i bimbi su una stella, con il super-classico ‘Il Piccolo Principe’: “Questo ‘classico per l’infanzia’ ci incoraggia a fare qualcosa non sempre facile: vedere con il cuore, sentire in profondità, non fermarsi alle apparenze”; ed infine, insieme al topolino Nico (tratto da un piccolo e poetico racconto di Matthias Hoppe), abbiamo cercato un nuovo amico: “Alla scoperta dei grandi insegnamenti e dei tesori che attendono chi ha un cuore aperto e desideroso di conoscere, imparando ad affrontare le delusioni superandole con la fiducia e l’apertura al mondo”. Il tavolo per il prossimo anno scolastico è già al lavoro!

I volontari della Sala di CTN MAGENTA stanno già attivandosi con gli insegnanti del magentino per il programma 2023-24. La Direzione della sala di Comunità di via San Martino 19 lancia però un appello agli enti locali ed alle amministrazioni: “Noi operatori ci sforziamo di tenere il costo per le famiglie degli scolari a livelli minimi in maniera da non precludere a nessuno questa importante esperienza di crescita; ma quest’anno i costi del trasporto sono diventanti davvero troppo onerosi, improponibili alle famiglie. Chiediamo alle istituzioni, alle amministrazioni di intervenire con celerità per risolvere una situazione che rischia di penalizzare la crescita dei nostri bambini e ragazzi, con le loro alle famiglie”.

