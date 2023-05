Dal Liceo a New York

Un’esperienza formativa di livello assoluto, da Arconate a New York per vivere una settimana da diplomatici.

Un’esperienza formativa di livello assoluto, da Arconate a New York per vivere una settimana da diplomatici. È questo il percorso di crescita culturale e professionale che due studentesse del liceo arconatese, Margherita Modugno e Gloria Marini, hanno potuto vivere all’inizio di aprile insieme ad una delegazione di studenti provenienti da diverse zone d’Italia. Ospitate dalle Nazioni Unite, le ragazze, che frequentano il terzo anno, hanno potuto prendere parte ad una seduta organizzata ad hoc nella sede newyorkese dell’ONU, rappresentando gli interessi di uno stato assegnato dall’organizzazione. Gli argomenti di dibattito sono stati dai più generali, fino ad uno specifico dibattito sullo stato economico-finanziario del Malawi e della Malesia, durante il quale gli studenti sono stati chiamati a proporre soluzioni ai problemi individuati e nell’ottica di un miglioramento delle criticità globali. Nel tempo libero le giovani diplomatiche hanno avuto modo di visitare la città e apprendere, non solo l’inglese, ma l’approccio a culture diverse e internazionali. Di ritorno, soddisfatte, hanno voluto sottolineare con entusiasmo come l’esperienza abbia certamente arricchito il loro bagaglio culturale.

