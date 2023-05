Di Tolve vescovo

Il sacerdote milanese, parroco di due comunità nel rodhense e già Rettore del Seminario Arcivescovile di Venegono, diventerà Vescovo Ausiliare della Diocesi di Roma.

Una guida, un esempio, soprattutto per i tanti seminaristi che si sono formati umnamente e spiritualmente sotto la sua guida nel Seminario di Venegono, che monsignor Michele di Tolve ha retto dal 2014 al 2020.

Ora, invece, un nuovo importantissimo incarico: Vescovo Ausiliare della Diocesi di Roma. Oltre alla titolarità della sede vescovile di Orrea, nel territorio dell'Algeria.

Monsignor Di Tolve, nato a Milano nel 1963 e ordinato sacerdote nel 1989, è attualmente parroco di San Giovanni Battista a Rho (Mi) e di Sant’Ambrogio ad Nemus a Passirana Milanese di Rho (Mi). Dal 2014 al 2020 è stato Rettore del Seminario arcivescovile di Milano e in precedenza, tra i vari incarichi, Responsabile del Servizio diocesano per l’Insegnamento della religione cattolica e Responsabile del Servizio per la Pastorale scolastica.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!