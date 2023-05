L'estate all'Idroscalo

Voglia di... estate! Torna il caldo e la voglia di stare all’aria aperta. Quale migliore luogo di svago e relax dell’Idroscalo?

Voglia di... estate! Torna il caldo e la voglia di stare all’aria aperta. Quale migliore luogo di svago e relax dell’Idroscalo? Tuffi in piscina, bagni nel bacino, la possibilità di cimentarsi con e 22 discipline sportive, spazi per i bambini e i cani. Al “mare di Milano”, gratuito e aperto 365 giorni l’anno, torna, con i primi assaggi d’estate, anche la balneazione: nel tratto di bacino in Riviera Est, che si estende per circa 100 metri, si potrà nuotare nelle acque del Mare di Milano. Lo specchio d’acqua balneabile è delimitato da boe gialle e rosse e controllato dai bagnini. La balneazione è gratuita ed è aperta dal 27 maggio fino al 10 settembre, con orario dalle 10 alle 19. Al di fuori dell'area indicata resta il divieto assoluto di balneazione nel bacino di Idroscalo, solo per motivi di sicurezza: la qualità dell’acqua, infatti, è certificata come eccellente. Anche quest’anno si potrà prendere il sole nelle spiagge private Ultima Spiaggia, GUD Beach, Pino Beach, con chioschi e servizi di noleggio pedalò.

Disponibili anche due piscine, alla Punta dell'Est e alla Villetta. Punta dell'Est offre una doppia vasca più una per i piccolini, con un Solarium, un Chiosco Bar, la Terrazza Lunch e il Privè relax. La piscina Villetta, invece, dispone di due vasche, di cui una per i bimbi. Per i più piccoli, appuntamento ad Aulì Ulè, il giardino dei giochi dimenticati, per i bambini fino a 10 anni: un’area di circa 20mila metri quadrati, ideata dal professor Fulvio Scaparro e realizzato grazie al sostegno dell'Associazione Amici dell'Accademia di Brera e alla Città Metropolitana di Milano. All'ingresso i piccoli saranno salutati da Mafalda, il personaggio ideato da Quino, che li invita a entrare nel mondo dell'immaginazione, per vivere mille avventure. Qui ospitata anche la Fondazione De Marchi che organizza giornate per i loro bambini anche in collaborazione con gli amici della SICS. Da non perdere anche il Villaggio del bambino e il Dolly Park (2-13 anni). Non dimenticate l’offerta dei campus estivi! (https://bit.ly/3M0gzZy).

Sulla sponda ovest è stata realizzata un’area cani che possono così correre liberi e buttarsi in acqua: è infatti l’unica zona in cui è concesso l'ingresso in acqua degli animali. L’Idroscalo è inoltre sede di addestramento ed esercitazione per i cani-soccorritori della Sics/Scuola italiana Cani di Salvataggio (www.canisalvataggio.it). Tanti i punti ristoro: Bar Chalet, GUD, Santambrogio1981, Il Chiosco Dolly Park, Le Jardin au bord du lac, adatti a soddisfare esigenze differenziate.

Cultura in primo piano con il Parco dell’Arte (sculture disposte per un chilometro lungo la Riva Est del Parco) grazie a Museo Giovani Artisti, Accademia di Belle Arti di Brera, Fondazione Cariplo ed Associazione Amici dell’Accademia di Brera prima e Overart oggi.

Il teatro Walter Chiari, dedicato al noto attore, comico e conduttore televisivo, è un originale richiamo agli antichi teatri greci, una preziosa scalinata all'aperto che ha il lago come sfondo, integrandosi perfettamente nel verde del Parco. Il teatro è anche un luogo di relax dove leggere, per esempio, un buon libro o semplicemente per godere della tranquillità tipica della zona, magari per una seduta di yoga. C’è poi il Circolo Magnolia che, per un target prevalentemente giovanile, propone corsi musicali, letterari e teatrali. Ha inoltre una ricca programmazione di concerti live, dj set e festival musicali, tra i quali il MiAmi.

Protagonista, come sempre lo sport, agonistico e amatoriale: calcetto, tennis, basket, pallavolo, corse, Wake, Surf, SUP, canoa, dragon boat, arrampicata, rugby… Idroscalo, già scelto per l’allenamento di diverse Federazioni, ospiterà i Campionati Italiani di canoa, in attesa del 2025 quando sarà lo scenario dei Campionati del mondo di canoa.

In questa ricca offerta, s’inserisce un ricco calendario di eventi:

- MILANO DEEJAY TRI – Area bosco sud

Torna il triathlon al Parco Idroscalo! Con la Milano Deejay Tri, il 3 e il 4 giugno saranno due giornate interamente dedicate al divertimento e allo sport con gare su diverse distanze anche per i più piccoli.

Sabato 3 giugno:

- SUPERSPRINT (Open): 450m – 10km – 2.5km

- SPRINT A STAFFETTA (Open): 750m – 20km – 5km

- OLIMPICO A STAFFETTA (Open): 1500m – 40km – 10km

- OLIMPICO GOLD: 1500m – 40km – 10km

Domenica 4 giugno:

- KIDS CAT. MINICUCCIOLI (6-7 ANNI), CUCCIOLI (8-9 ANNI), ESORDIENTI (10-11 ANNI), RAGAZZI (12-13 ANNI)

- SUPERSPRINT YOUTH A (14-15 ANNI)

- SPRINT GOLD: 750m – 20km – 5km

Per informazioni e iscrizioni: https://www.deejaytri.com/

- “LA MASCHERA” IN CONCERTO – Tribune

Venerdì 16 giugno, dalle ore 21, si terrà il concerto del gruppo musicale “La Maschera”, la band partenopea considerata tra le più interessanti nella scena musicale napoletana. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza a Operatori Sanitari Nel Mondo. Per acquistare i biglietti: https://link.dice.fm/ke1f3bd04ce5

- INDEPENDENCE DAY – Area tribune

Domenica 18 giugno sarà una giornata di festa al Parco Idroscalo per l’Independence Day, la giornata che celebra l’Indipendenza delle Filippine. All’inizio della giornata si svolgerà la parata dove sarà possibile ammirare i partecipanti con gli abiti della tradizione filippina. Alla fine della parata, sul suggestivo Palco sull’Acqua, sono previsti spettacoli con canti e danze tradizionali. Inoltre, verranno allestiti stand dedicati all’esposizione di alimenti e bevande locali.

- FESTA DI INCLUSIONE SOCIALE – Area tribune Porta Maggiore

Sabato 24 giugno, dalle ore 11 alle ore 17, sarà una giornata dedicata a tutte le famiglie della Città metropolitana di Milano, insieme per un divertimento responsabile. Previsti inaugurazione e il taglio del nastro con le autorità locali e diplomatiche dell’America Latina nel Nord Italia. In agenda attività sportive per bambini e famiglie, la partecipazione di gruppi folkloristici, spazi dedicati alla prevenzione, con i mezzi più rappresentativi dell’attività che svolgono le istituzioni in favore del soccorso dei cittadini, alle istituzioni e alle associazioni, oltre a stand espositivi commerciali e gastronomici.

- CANDLELIGHT – Palco sull’Acqua

I concerti a lume di candela Candlelight portano la magia di un’esperienza musicale dal vivo e multisensoriale in luoghi mozzafiato mai utilizzati a questo scopo a Milano. Quattro appuntamenti da non perdere:

Martedì 27 giugno ore 20.30: Rings and Dragons.

Martedì 27 giugno ore 22.30: Nirvana, Led Zeppelin, Metallica ed altri.

Mercoledì 28 giugno ore 20.30: Ennio Morricone e colonne sonore.

Mercoledì 28 giugno ore 22.30: Tributo ai Queen.

Per maggiori informazioni e acquistare i biglietti: https://feverup.com/it/milano/search?q=candlelight%20idroscalo

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://idroscalo.org/; seguite il mare di Milano sui canali social instagram e facebook idroscaloilmaredimilano.

“Per un’estate indimenticabile invito tutti i cittadini e le cittadine della Città metropolitana di Milano a valutare la ricca offerta dell’Idroscalo, che per le sue caratteristiche ed infrastrutture, è riconosciuto come uno dei migliori parchi attrezzati a livello europeo – afferma il Consigliere delegato alla gestione Idroscalo, Roberto Maviglia – Sport, cultura, buon cibo e relax, oltre ad una incredibile varietà di proposte per i più piccoli, senza dimenticare i tanti eventi che arricchiscono il mese di giugno ed i campus estivi che dureranno tutta l’estate: vi aspettiamo”.

