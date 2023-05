Torneo e amichevoli con la Virtus

Pronti a scendere in campo. Un weekend di sport e calcio con l’A.S. Virtus M.d.P. di Castano. Tornei e amichevoli, allora, sabato 27 e domenica 28 maggio.

Pronti a scendere in campo. Un weekend di sport e calcio con l’A.S. Virtus M.d.P. di Castano. Si comincerà, allora, sabato 27 maggio alle 18.15 con la partita provinciale U10 Virtus – Union Castellanza, mentre alle 19.30 Torneo Allievi (Virtus, Sanmacarese e San Maurizio). Domenica 28 maggio, invece, tutta una giornata da vivere assieme. Alle 10.30 Santa Messa alla Madonna dei Poveri, alle 11.30 amichevole Scuola Calcio Virtus, alle 12.30 pranzo in oratorio e nel pomeriggio, alle 14.30 amichevole U10 Virtus – GS Castanese, alle 16 Torneo U12 (Virtus, Turbighese e San Giorgio) e alle 17.45 premiazioni Torneo U12. Ancora, alle 18 Coppa CSI U12 Virtus Bianca – San Maurizio B e alle 19 premiazione Virtus Bianca. Per tutta la manifestazione sarà attivo il servizio bar e cucina pranzo e cena.

