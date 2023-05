Frigerio racconta le 'Madonne ambrosiane'

Nel mese mariano per eccellenza un incontro dedicato all’arte e alla fede, alla scoperta di capolavori oggi custoditi nelle chiese e nei musei della Diocesi di Milano. L'incontro è fissato il 31 maggio alla Biblioteca di Sesto Calende.

Mercoledì 31 maggio 2023 alle ore 21:00 la Sala Polivalente ‘Giovanni Paolo II’ della Biblioteca Civica di Somma Lombardo ospita il giornalista, scrittore e critico d’arte Luca Frigerio, che presenterà il suo libro ‘Madonne ambrosiane. I capolavori dei maestri’.

Nel mese mariano per eccellenza un incontro dedicato all’arte e alla fede, alla scoperta di capolavori oggi custoditi nelle chiese e nei musei della Diocesi di Milano, realizzate nel corso dei secoli da alcuni dei più grandi maestri come omaggio a Maria, la Madre di Dio. Icone venerate dai fedeli e ammirate dai turisti di tutto il mondo, che esprimono con il linguaggio universale dell’arte la profonda e umanissima devozione per la Madonna.

“Siamo davvero felici ed emozionati – commenta l’Assessore alla Cultura Donata Valenti – in occasione del mese mariano di ospitare il giornalista e critico d’arte Luca Frigerio per questa serata alla scoperta delle rappresentazioni della Vergine ad opera dei più grandi maestri dell’Arte Italiana. Un vero e proprio itinerario artistico e religioso fra opere famosissime e splendide scoperte meno note al grande pubblico, come l’Assunta di Lucio Fontana dai più conosciuto come il maestro dei tagli. Un’occasione unica per conoscere l’arte religiosa con uno sguardo d’insieme sulla devozione mariana legata al nostro territorio. Un esempio su tutti, la splendida Madonna col bambino del Museo Baroffio al Sacro Monte di Varese”.

Nel volume Frigerio racconta l’aspetto storico artistico ma dà anche una lettura religiosa e spirituale, un libro che ci fa scoprire il volto di Maria così come è stato rappresentato nel corso dei secoli dai più grandi maestri. Capolavori dipinti anche il luoghi lontani dal capoluogo lombardo, ma che per le più varie vicende storiche sono entrati a far parte del patrimonio ‘ambrosiano’.

Un territorio accogliente e da sempre crocevia di culture e tradizioni, dove molteplici artisti di indiscusso valore hanno nel corso dei secoli portato la loro fede e la loro esperienza, proprio come il suo santo patrono, il vescovo Ambrogio: romano di famiglia, nato in Germania, pastore di Milano. Un volume splendidamente illustrato, in cui ritrovare dettagli stupendi, notizie storiche e artistiche, una lettura spirituale, simbolica e iconografica di capolavori assoluti, accompagnati dal racconto dell’autore.

Luca Frigerio, scrittore, giornalista e critico d’arte, è redattore dei media della Diocesi di Milano, per i quali cura in particolare i temi culturali. È autore di diversi testi di larga diffusione sugli aspetti dell’arte sacra e religiosa, dal Cenacolo di Leonardo da Vinci ai capolavori del Caravaggio, dalla simbologia medievale alla visionaria pittura di Hieronymus Bosch. Con Centro Ambrosiano ha pubblicato il libro ‘Ambrogio. Il volto e l’anima’ (2018), sull’iconografia del santo patrono di Milano, e due testi sul ‘La bellezza della Parola’, per l’Avvento e la Quaresima (2021).

