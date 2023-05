Anche Est Ticino Villroesi per la Romagna

Sono partiti da Chignolo Po alcuni mezzi del consorzio di gestione dei canali lombardi per aiutare a risolvere la drammatica situazione dell'alluvione in Romagna.

Il Consorzi di bonifica lombardi, con l’invio di mezzi, attrezzature e personale, si sono prontamente attivati in supporto dei colleghi emiliano-romagnoli, che stanno contribuendo a mettere in sicurezza i territori colpiti dall’alluvione. In stretto coordinamento con il Centro Operativo Regionale di Bologna della Protezione Civile, i primi trasferimenti sono iniziati il 21 maggio. Domenica mattina è partita da Chignolo Po (PV), con destinazione Alfonsine, nel ravennate, una motopompa da 300 l/s, utilizzata abitualmente nel Basso Pavese da ETVilloresi. Con l’intervento del personale consortile in soccorso in Emilia, il mezzo è entrato in funzione subito nel corso della giornata per allontanare l’acqua dal centro abitato e dai campi limitrofi.

