Dopo gli anni di sospensione dovuti alla pandemia, venerdì 26 maggio ritorna la corsa podistica bustese con un nuovo stile e nuovi organizzatori. Oltre allo sport, anche i sapori, con molti prodotti provenienti da Senise, comune gemellato con Busto Garolfo.

Nuovo nome, nuovo comitato organizzatore, ma stesso format. Dopo quattro anni torna la corsa non competitiva sulla distanza di 6 km per le strade cittadine di Busto Garolfo (MI): la ‘Busto di Sera’ è in programma venerdì 26 maggio con partenza e arrivo in via San Domenico Savio, alla baita degli Alpini.

Promossa dal Gruppo San Rocco per il Gemellaggio in collaborazione con il Gruppo Alpini Busto Garolfo, la ProLoco cittadina e il ‘neonato’ (anche se è stato fondato poco prima della pandemia nel 2020) gruppo Running Bustese, l’iniziativa, che è omologata FIASP - Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti APS, vede il patrocinio del Comune e il sostegno, tra gli altri, della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

“L’obiettivo è quello storico: offrire un momento di sport, ma soprattutto di aggregazione e socialità a tutti”, spiegano gli organizzatori Prospero e Alessandro. “L’esperienza della ‘Busto Garolfo di Sera’, manifestazione che la pandemia ha costretto a sospendere per un po’ di tempo ma che nelle sue 11 edizioni organizzate dallo Sci Club 3 ESSE ha creato un buon seguito, non poteva andare persa: abbiamo deciso di farla nostra, aiutati anche dagli amici dello sci club, mantenendo la medesima impostazione e arricchendola con i valori - e i sapori - del gemellaggio che caratterizza Busto Garolfo”.

L’unione con Senise, comune in provincia di Potenza, è infatti alla base del ritorno della corsa. Il Gruppo San Rocco per il Gemellaggio è stato tra i primi a voler riprendere in mano la manifestazione podistica e ha voluto apporre la propria firma alla manifestazione: alcuni dei prodotti offerti arrivano proprio da Senise. “Lo spirito è quello del gemellaggio: amicizia, socialità e condivisione per una manifestazione che mette al centro lo stare insieme”, aggiungono gli organizzatori.

Uno spirito che ha convinto la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate a essere nuovamente al fianco della ‘Busto di Sera’ per il dodicesimo anno nella convinzione che “anche attraverso manifestazioni come questa si rafforza l’identità di una comunità. E per una realtà come la nostra, la relazione e la cooperazione sono al centro del nostro essere banca di comunità”, osserva il presidente della banca, Roberto Scazzosi.

Il programma della ‘Busto di Sera’ prevede il ritrovo dalle 19:00 venerdì 26 maggio alla sede del Gruppo Alpini di Busto Garolfo in via San Domenico Savio 37. La partenza è prevista alle 20:00.

È possibile iscriversi fino alle 23:00 di giovedì 25 maggio direttamente nella sede del Gruppo Alpini oppure rivolgendosi ai punti autorizzati: Smag Viaggi in piazza Lombardia, 32 a Busto Garolfo; Ottica e Foto Paganini in via Sant’Ambrogio, 6 a Busto Garolfo; Demo Sport via Santa Maria 54 a Parabiago. Oppure direttamente alla partenza fino alle 19.45 il giorno della manifestazione. Per i gruppi, rivolgersi alla sede del Gruppo Alpini oppure contattare gli organizzatori: runningbustese [at] gmail [dot] com, 347 6892659 (Alessandro), 339 5683856 (Paolo).

