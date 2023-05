Balansino, una vita per il colore

Giovedì 25 maggio Nicoletta Colombo spiegherà la poetica pittorica dei Balansino, padre e figlio entrambi pittori, la cui mostra è ancora visitabile al Leone da Perego.

L’evoluzione del colore in relazione allo spirito dei luoghi, i tanti luoghi visitati nei viaggi in tutto il mondo e restituiti nei lavori su tela da Giovanni e Giancarlo Balansino: è il tema della conferenza d’arte in programma giovedì 25 maggio alle 20:30 nella Sala Pagani di Palazzo Leone da Perego. L’incontro sarà tenuto da Nicoletta Colombo, la curatrice di ‘Una vita per la pittura’, la mostra in corso sino al 18 giugno nello spazio espositivo di via Gilardelli.

La relazione della curatrice considererà punti di contatto e peculiarità della pittura dei due Balansino a partire da un’evoluzione nell’uso del colore che si relaziona con un contesto sia personale sia storico.

In entrambi gli artisti il filo rosso delle rispettive poetiche risiede nella capacità di entrare nello spirito dei luoghi e di appropriarsi di quel motivo segreto e pieno di fascino chiamato, appunto, genius loci.

Accanto alla argomentazione della tematica del colore nella pittura di Giovanni e Giancarlo Balansino, la relatrice tratterà la questione del colore in Lombardia nel passaggio dalla pittura ottocentesca neoimpressionista alla tavolozza severa del Novecento Italiano (anni Venti) fino alla violenza espressionistica dei pittori di Corrente dei finali anni Trenta e primi Quaranta.

La mostra sarà aperta sino al 18 giugno il sabato, la domenica e i festivi 10 – 12.30; 15 – 19.30, con ingresso libero

Info: 0331.471575 - segr [dot] cultura [at] legnano [dot] org - www.cultura.legnano.org

