'Bella Rider': sci in festa

Tredici edizioni. Un appuntamento che è ormai una vera e propria tradizione per Turbigo e per il territorio intero. E, allora, ecco che sabato 27 maggio, dalle 17 a mezzanotte, torna in Villa Gray 'Bella Rider', la festa dello Sci Club Ticino. Il programma è davvero pensato per tutti: alle 18, infatti, spazio alla premiazione della gara sociale 'Trofeo Avis, sezione di Turbigo - Memorial Ganna, Tanzini, Ghianda e Ferrari', quindi food e beer e dalle 20.30 live music e dj set ('Different Roads, anni '70, '80 e '90; 'Day Off', Pop vs Rock; dj Ak).

