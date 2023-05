Boom di turisti a Brescia

Sono ben 202.300 le persone che hanno pernottato a Brescia nel solo primo trimestre 2023, in crescita del +16,6% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Sono ben 202.300 le persone che hanno pernottato a Brescia nel solo primo trimestre 2023, in crescita del +16,6% rispetto allo stesso periodo del 2022. Numeri molto importanti, influenzati positivamente dal fatto che, insieme a Bergamo, Brescia è Capitale della Cultura 2023, come confermano anche le statistiche relative alla provenienza dei turisti, non solo da diverse regioni italiane, ma molti anche dall’estero, in particolar modo da Germania e Austria, seguite da Spagna, Portogallo, Francia e Regno Unito.

