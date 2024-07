Primo grande weekend di partenze: traffico intenso

Primo grande weekend (quello appena passato) di partenze sulla rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo FS Italiane). Rispettate le previsioni sull’aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti per l’esodo estivo.

Primo grande weekend (quello appena passato) di partenze sulla rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo FS Italiane). Rispettate le previsioni sull’aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti per l’esodo estivo che ha visto Anas potenziare l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri. Lungo la rete Anas, nel fine settimana, il maggiore incremento di traffico è stato registrato nella giornata di venerdì (+9% rispetto alla giornata di ieri), e si è concentrato nelle ore diurne tra le 8:00 e le 18:00.

Durante il fine settimana sono stati oltre 2,3 milioni di transiti sulla autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo” e 2,2 milioni sono stati i veicoli transitati lungo i mille km della statale 16 “Adriatica”. Particolarmente intenso è risultato il flusso veicolare lungo il tratto nord, con passaggi che arrivano a 246 mila nella tratta salernitana tra Pontecagnano e Faiano, risultata la trafficata. Più vario l’andamento lungo la statale 16 il cui tratto pugliese si conferma il più trafficato, con gli oltre 300 mila transiti a Bari.

Lungo la costa Tirrenica sono stati oltre 800 mila i transiti registrati lungo la statale 1 “Aurelia” con un massimo registrato di 103 mila a Fiumicino, in prossimità di Roma. Oltre 680 mila i veicoli di passaggio lungo la statale 148 “Pontina” e 533 mila sulla statale 18 “Tirrenia inferiore”. Lungo la costa Tirrenica della Campania, sulla SS7 “Quater”, si segnalano i 102 mila transiti registrati presso Castel Volturno (CE), ed i 132 mila presso Giugliano in Campania (NA). Lungo la dorsale appenninica della E45 sono stati 59 mila i transiti registrati all’altezza di San Gemini (TR), 92 mila presso Perugia, 60 mila a Mercato Saraceno (FC) e 37 mila presso Ravenna. Lungo la costa Jonica sono stati oltre un milione i transiti rilevati dai sensori distribuiti lungo i 500 km della Strada Statale 106 con un picco di 69 mila transiti registrati presso Reggio di Calabria. In Sardegna sulla statale 131 “Carlo Felice” il picco di transiti stati registrati è 93 mila all’altezza Monastir (SU).

Ricordiamo che il calendario dei bollini per l’estate è disponibile sul sito di Anas (https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo) e sul sito di Viabilità Italia (https://www.poliziadistato.it/articolo/28345).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!