New York Times: monti di Como e del Lecchese

“I turisti americani stanno scoprendo le montagne che circondano il Lago di Como e il Lecchese, come conferma l’articolo pubblicato lunedì 19 agosto sul New York Times, in cui sono citati i Piani d’Erna, Canzo e Brunate, luoghi ricchi di escursioni nella natura e attrazioni. Destinazioni suggerite agli statunitensi in alternativa a località iconiche affacciate sulle sponde del Lario. Quelle che anche nel 2024 sono state scelte come meta estiva da tanti vip hollywoodiani e visitatori da ogni parte del mondo”.

Lo afferma Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, che aggiunge: “Leggo con piacere i ‘consigli di viaggio’ del prestigioso quotidiano internazionale, perché ben si conciliano con la strategia turistica regionale finalizzata a distribuire meglio i flussi che tendono a concentrarsi eccessivamente in alcuni luoghi, direzionandoli, invece, verso nuove aree lombarde tutte da scoprire”.

L’assessore regionale fa notare, innanzitutto, che “Proprio come evidenziato dal NYT, il lago è ricco di funicolari e funivie. Queste permettono di raggiungere punti panoramici spettacolari e percorsi di trekking che si snodano tra boschi rigogliosi e prati alpini. Tra queste la funicolare che sale dalla città di Como a Brunate, località chiamata ‘il balcone delle Alpi’ e apprezzata anche per le sue eleganti ville in stile liberty. Facilmente raggiungibili in funivia anche i Piani d’Erna, nel Lecchese. Capaci di offrire attività per tutte le stagioni per chi ama fare trekking, arrampicata e parapendio. Il quotidiano americano da spazio anche al Sentiero Spirito del Bosco, a Canzo (CO). Un affascinante percorso tra i boschi. Il NYT, infine, non manca di sottolineare un altro punto di grande forza della nostra meravigliosa Lombardia: la delizia dei piatti tipici e l’enogastronomia.

