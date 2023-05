ASM al top per l'ambiente lavorativo

La Multiservizi attiva nel magentino, già premiata per la sua gestione dell'ambiente lavorativo, continua a migliorarsi grazie al supporto di un'azienda esperta in gestione delle risorse umane.

ASM, l’Azienda speciale multiservizi partecipata da 11 Comuni del Magentino, sta espandendo le proprie attività sul territorio in diverse aree dei propri servizi: dall’igiene urbana (il primo marzo scorso è stato avviato il servizio a Marcallo con Casone), ai servizi di Global Service (avviati anche questi a Marcallo con Casone dal primo gennaio scorso), alla cura del verde pubblico (dall’estate 2022 anche il Comune di Cuggiono si è affidato ad ASM), fino ai settori dell’energia e del calore.

Tale crescita e complessità dei servizi offerti, che porta con sé riflessi importanti, sia dal punto di vista economico e finanziario, sia per gli scenari ambientali e normativi che richiedono maggiore impegno, sta comportando un incremento del numero dei lavoratori dipendenti che da 23 a inizio 2020 arriveranno ad essere, entro la fine del 2023, oltre 50.

In quest’ottica, acquisisce un’importanza fondamentale la gestione del personale e il mantenimento di un ambiente di lavoro sereno, sicuro e inclusivo. ASM ha sempre perseguito una politica improntata a un chiaro principio di fondo: considerare i propri dipendenti come persone, valorizzandone, oltre che le competenze professionali, anche le caratteristiche personali.

ASM, per implementare ulteriormente tale obiettivo, soprattutto con riguardo alle aree tecnico-operative (le più interessate dall’aumento di personale), ha deciso farsi affiancare da una società esterna esperta in consulenza aziendale in ambito risorse umane e organizzazione, per un’assistenza organizzativa a supporto delle decisioni strategico-direzionali in modo da poter mantenere e sviluppare un clima aziendale favorevole a un’attività lavorativa che sia al tempo stesso efficiente, produttiva e a misura d’uomo.

ASM ha già conseguito in passato un importante riconoscimento da parte di Confservizi-Utilitalia, proprio per i progressi fatti registrare nel campo del ‘team building’ e del ‘work-life balance’, come spiega la responsabile degli affari generali e del personale, dott.ssa Sabrina Stoppa: “In continuità con quanto già operato in passato, nell’intento di mantenere, se non migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini, ASM è sempre alla ricerca di meccanismi e di strutture organizzative efficaci ed efficienti per far fronte alle necessità in continua evoluzione. A tale scopo ASM ha cercato un affiancamento per poter disporre di un punto di vista esterno, grazie al quale realizzare le opportune valutazioni a supporto delle decisioni strategico-direzionali anche in ottica di ‘change management’, tendo conto delle peculiarità tipiche del servizio pubblico locale ma anche e soprattutto dell’evoluzione del mondo del lavoro che negli ultimi anni sta vivendo grossi stravolgimenti.”

