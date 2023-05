L'Unione Europea in mostra

Si intitola 'Giornata dell'Europa. L'Unione europea: il 9 maggio tra presente, passato e futuro', la mostra organizzata da Europe Direct Lombardia, Centro di informazione dell'Unione europea, in collaborazione con la giunta e il Consiglio regionale della Lombardia, il Parlamento europeo e la Commissione europea, a Palazzo Pirelli. L'esposizione è articolata su tre momenti: l'Unione europea oggi, l'Unione europea ieri, l'Unione europea del futuro offrendo ai visitatori un percorso illustrato sulla Dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950 curato dal Parlamento europeo. La mostra resterà aperta ai visitatori fino al 15 giugno (alle 13) secondo le seguenti modalità: dal lunedì al giovedì, dalle 9.30 alle 13 (ultimo ingresso 12.30) e dalle 14.30 alle 17.15 (ultimo ingresso 16.30); il venerdì dalle 9.30 alle 13.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!