Valorizzare Europa e Territorio

Tra le numerose attività extrascolastiche offerte dall’Istituto Omnicomprensivo di Arconate, a partire dalla già documentata celebrazione della ‘giornata dell’Europa’, nelle scorse settimane si sono susseguiti due appuntamenti molto importanti, ai quali diversi ragazzi hanno preso parte con sincero entusiasmo.

La prima, correlata alla giornata europea, è stata realizzata presso la scuola media di Arconate, dove nella giornata di venerdì 12 è stata inaugurata una mostra, realizzata dagli studenti, dedicata all’Europa. Alla presenza del Dirigente Scolastico, si è ricordato il valore della Comunità Europea e sono stati presentati gli strumenti che il liceo mette a disposizione per scoprire, conoscere e studiare realtà europee a noi vicine (attualmente in corso Danimarca e Finlandia).

La seconda, invece, lega a doppio filo cultura e valorizzazione del territorio: sette ragazzi del liceo, infatti, hanno intrapreso un percorso formativo per divenire ‘Ambasciatori’ della Canonica di Bernate Ticino. Il progetto, seguito dal Dott. Emiliano Crotti, è stato lanciato con la finalità di creare un nuovo gruppo di volontari per la valorizzazione della Canonica. Durante la giornata di sabato 6 maggio, i ragazzi hanno svolto una prima visita, scoprendo i luoghi e le bellezze della Canonica, e continueranno d’ora in avanti a collaborare con la Parrocchia e il Comune di Bernate per la realizzazione di visite guidate.

