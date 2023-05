Presentata 'Attivamente'

Dalle solide radici del ‘Comitato per Castano’ è nata ed è stata presentata nella serata di giovedì 11 maggio la nuova lista elettorale ‘Attivamente’.

Le elezioni si avvicinano e anche a Castano si muovono i primi tasselli in vista della tornata elettorale del 2024. Dalle solide radici del ‘Comitato per Castano’ è nata ed è stata presentata nella serata di giovedì 11 maggio la nuova lista elettorale ‘Attivamente’.

Il gruppo nasce dall’incontro di idee e persone che con entusiasmo hanno deciso di mettersi a disposizione della propria comunità e dare vita ad un movimento politico e civico, che abbia come interesse principale la valorizzazione di Castano Primo.

Abbiamo intervistato il Direttivo del neonato gruppo e fin da subito i suoi componenti hanno voluto chiarire che “sarà centrale per il gruppo il confronto sulle idee e sui progetti”. “Abbiamo una visione della politica non legata alla contrapposizione, bensì alla propositività; non all’ideologia, ma alle idee”, raccontano, e durante la serata di presentazione hanno sinceramente apprezzato la presenza di maggioranza e opposizione, sintomo che il messaggio è stato ben veicolato.

Dal punto di vista della partecipazione popolare, anche in questo caso, buoni i risultati, con circa una settantina di presenti in sala e soprattutto tanti giovani. “Ci mettiamo in gioco per provare ad ampliare gli orizzonti del territorio e dare risposte alle persone” e, confidano, al termine della serata già diversi cittadini si sono avvicinati interessati ad aderire ad un progetto nuovo”.

Il gruppo conta una trentina di componenti e, ovviamente, punta ad espandersi; già sottoscritto infatti uno statuto con tanto di tesseramento, di modo che i cittadini possano divenire parte della lista. Non sono stati presentati progetti, né tantomeno ne hanno voluti rivelare a noi, perché, raccontano, ci sarà occasione durante i prossimi incontri di presentare le nostre idee; “volevamo farci vedere, farci conoscere”, insomma, entrare ‘Attivamente’ sulla scena politica di Castano.

