Alberto Grampa ha dato alle stampe il suo nuovo libro che, dopo una ricerca storica di oltre tre anni, racconta la storia dell'aviazione nel paese del varesotto, in un vero e proprio 'diario storico-aviatorio dedicato a Sesto Calende'.

Alberto Grampa ancora una volta ha voluto stupire tutti con la sua nuova ricerca storico-aviatoria. Da anni è un appassionato e competente ricercatore, come dimostrano molti articoli e libri che ha dato alle stampe per celebrare e far emergere l’incredibile e ricca storia aviatoria della Provincia di Varese (la Provincia con le Ali).

La sua ultima pubblicazione ‘Il volo a Sesto Calende. Dalle origini allo scoppio del secondo conflitto mondiale’ è qualche cosa di “unico”, come ci tengono a sottolineare non solo lo stesso autore, ma anche i fortunati che hanno avuto il privilegio di poter sfogliare in anteprima questo volume.

Da un lavoro di ricerca durato tre anni, è nato un vero e proprio diario storico-aviatorio dedicato a Sesto Calende, alla sua gente e alle sue aziende (Savoia-S.I.A.I. Marchetti in primis).

Il libro esamina e racconta in modo cronologico e dettagliato una storia che inizia con i primi esperimenti d’aviazione e voli su Sesto Calende, per concludersi con lo scoppio del Secondo Conflitto Mondiale.

Tale scelta è dovuta al fatto che questo è uno dei periodi “tra i più interessanti, ricchi ed entusiasmanti dal punto di vista storico-aviatorio, prima dei lutti e delle distruzioni che verranno con la grande guerra”.

Il volume di ben 270 pagine e 150 foto (con molte illustrazioni a colori) vuole far conoscere e rivivere le imprese, le curiosità aviatorie, i raid, i personaggi, legati a Sesto Calende (compresi i suoi due idroscali ubicati a S.Anna), alla Savoia-S.I.A.I. Marchetti e al suo Dopolavoro con le tante iniziative culturali-sportive-ricreative.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!