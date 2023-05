Lasciato il campo sportivo di Parabiago nel 2017, il Rugby Sound Festival è ormai di casa all’Isola del Castello di Legnano e, anche quest’anno, è pronto a tornare.

Lasciato il campo sportivo di Parabiago nel 2017, il Rugby Sound Festival è ormai di casa all’Isola del Castello di Legnano e, anche quest’anno, è pronto a tornare con tutta la sua energia e il suo ritmo. Il noto festival musicale è ormai un’attrazione fissa per tutti gli appassionati di musica e cibo da strada, tanto che le presenze sono ormai un crescendo continuo anno dopo anno. Archiviato il successo dell’edizione passata, che ha visto la presenza di artisti di primo piano, come Fabri Fibra, Gemitaiz e Irama, l’edizione 2023 si ripresenta al pubblico legnanese (e non solo), pronta a stupire con un parterre di altissimo livello. Alcuni dei protagonisti sono già stati svelati e la corsa ai biglietti è già cominciata, tanto che si registrano già alcuni sold out delle prime tranche di biglietti in vendita a prezzo promozionale. L’evento si svolgerà dal 29 di giugno al 10 di luglio e, pur in attesa di conoscere chi avrà l’onere e l’onore di aprire le danze del festival durante la prima serata (verrà annunciato a breve), ecco i nomi degli artisti che si esibiranno durante la manifestazione:

29.06 Apertura – da annunciare

30.06 Teenage dream + Finley, storico gruppo arconatese

01.07 Eiffel 65

02.07 Cristina D’Avena + Gemboy

03.07 Rondodasosa + Neima Ezza + Medy

04.07 Articolo 31

05.07 Da annunciare

06.07 Sfera Ebbasta

07.07 Salmo + Nitro

08.07 Boomdabash

09.07 Luchè + Geolier

10.07 Andrea Pucci

Già aperta la prevendita per tutti gli eventi.

