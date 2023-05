Legambiente “Busto Verde”, circolo locale di Legambiente Lombardia, organizza per domenica 21 maggio “Busto pulita e Olgiate pure”, evento che darà il via al ricco calendario di interventi di pulizia ambientale che l’associazione ha pianificato.

Legambiente “Busto Verde”, circolo locale di Legambiente Lombardia, organizza per domenica 21 maggio “Busto pulita e Olgiate pure”, evento che darà il via al ricco calendario di interventi di pulizia ambientale che l’associazione ha pianificato. La giornata ecologica prevede il coinvolgimento di Volontari, Attivisti Ambientali e Cittadini volenterosi di dare una mano e pulire l’ambiente circostante.

L’evento, in via straordinaria, avrà luogo nella zona commerciale, iniziando da via S. Giorgio a Olgiate Olona, dove si trova il ristorante Pirate’s Bay. A partire dalle 15 si darà il via alla raccolta dei rifiuti abbandonati, che prevederà anche la pulizia dei detriti dalle strade delle zone limitrofe. L’iniziativa è stata organizzata per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della conservazione dell'ambiente e della pulizia delle aree verdi.

Grazie al supporto e alla partecipazione del ristorante "Pirate’s Bay", che attraverso il portale ha adottato la progettualità di Legambiente, al termine della pulizia, prevista per le ore 18:00, i partecipanti potranno godere di una pausa rinfresco interamente offerta dal ristorante.

La presidente di Legambiente “Busto Verde”, Paola Gandini, ha dichiarato: “Siamo felici che il nostro progetto di liberare l'ambiente dai rifiuti abbandonati sia stato apprezzato e sostenuto da Pirate's Bay, grazie anche alla collaborazione di Cuori in Piazza. Crediamo molto in questa iniziativa, volta a coinvolgere i cittadini sia con la pulizia delle zone verdi, sia con le segnalazioni attraverso le quali sapremo dove intervenire la prossima volta. Vogliamo trasmettere i valori del rispetto verso l’ambiente a tutti i cittadini, sperando che, in futuro, questi interventi siano sempre meno necessari”.

Il sindaco di Olgiate Olona, Giovanni Montano, ha aggiunto: “Sono molto contento dell'iniziativa promossa da Legambiente "Busto Pulita e Olgiate Pure", perché dimostra ancora una volta l'attenzione e l'impegno della nostra comunità per la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica. Ringrazio Legambiente e il portale online Cuori in Piazza per aver promosso questa iniziativa e tutti i volontari che parteciperanno alla pulizia. Il loro lavoro è fondamentale per mantenere il nostro territorio pulito e vivibile. Come amministrazione comunale, continueremo a supportare e promuovere iniziative di questo tipo, per garantire un ambiente sano e sicuro ai nostri cittadini. Invito tutti i residenti di Olgiate Olona a partecipare attivamente a questa iniziativa e a fare la loro parte per preservare la bellezza del nostro territorio”.

L’assessore all’Ambiente e ai Servizi Sociali di Olgiate Olona, Leonardo Richiusa, ha commentato: “La pulizia della zona commerciale di Olgiate Olona e dei suoi dintorni è un obiettivo fondamentale per la tutela dell'ambiente e per garantire un ambiente salubre e accogliente per tutti i cittadini e i visitatori. In questo contesto, l'impegno dei volontari di Legambiente è encomiabile e rappresenta un esempio di partecipazione attiva e di sensibilità ambientale che tutti noi dovremmo seguire. Come Assessore all'Ambiente e ai Servizi Sociali, mi impegno a sostenere e promuovere tutte le iniziative volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a tutelare l'ambiente. Siamo consapevoli che la pulizia delle aree urbane rappresenta una sfida costante, ma ci impegniamo a collaborare con tutte le Associazioni e i cittadini che condividono la nostra visione di un ambiente sano e vivibile per tutti. Ringrazio Legambiente per l'importante lavoro svolto e per la collaborazione che ci ha offerto, e invito tutti i cittadini a partecipare attivamente all'iniziativa "Busto Pulita e Olgiate Pure" per contribuire insieme a rendere il nostro territorio più pulito e più bello”.

Francesco Recrosio per “Pirate’s Bay” ha concluso: “La nostra azienda è impegnata nella promozione di uno stile di vita sostenibile. Siamo onorati di partecipare a questa iniziativa ecologica e di contribuire alla pulizia della nostra città. Siamo certi che questa giornata possa essere un esempio per tutti, e che possa stimolare le persone a prendersi cura dell'ambiente circostante”.

Per aderire all’iniziativa e degustare il delizioso aperitivo gentilmente offerto dal ristorante, è necessario prenotare, chiamando o inviando un messaggio WhatsApp, ai seguenti numeri: Volontaria Legambiente Maria Gemma 338/2261628; Presidente Legambiente Paola Gandini 349/7717500. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 4 giugno.

La giornata è organizzata in collaborazione anche con le autorità locali. La pulizia ecologica è un'occasione per dimostrare l'importanza di un ambiente pulito e sano, per promuovere lo sviluppo sostenibile della comunità e la consapevolezza ambientale tra i cittadini. Il portale online di Cuori in Piazza.it ancora una volta ha portato a termine uno dei suoi punti cardine, creando opportunità di contatto tra Associazioni, Aziende e Territorio. Per poter sostenere le Associazioni del territorio e conoscere tutte le attività da loro svolte, visita il sito www.cuorinpiazza.it.

