Paesaggi, animali, volti, auto, persone o eventi: c’è un po’ di tutto e, in fondo, altrimenti non potrebbe essere visto che la mostra è proprio a tema libero. Foto di nuovo protagoniste in Villa Rusconi a Castano grazie a 'Sfumature Castanesi', con quello che è ormai diventato un appuntamento fisso nel calendario delle iniziative della città. Uno scatto, un secondo, un terzo e via via molti altri, insomma, per una serie di immagini che appunto spaziano in ambiti e campi differenti e che ancora una volta regalano emozioni e curiosità tra i visitatori. "Ogni socio dell'associazione espone foto varie - commenta Antonella Di Blasi - In più ci sono le immagini dei corsisti, che hanno portato i loro primi scatti. Quindi, vi aspettiamo fino a domenica 14 maggio".

SFUMATURE CASTANESI: 'FOTO IN VILLA'



