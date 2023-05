Un pomeriggio da passare in compagnia e sinergia con i migliori amici dell’uomo. Domenica 14 maggio, dalle 15:00 si terrà nel Comune di Buscate la ‘Giornata del cane’, un pomeriggio dedicato agli amici a quattro zampe. L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’allevamento ‘La Casetta dei sette nani’ di Castelletto di Cuggiono.

Ci saranno più iniziative a tema canino: una sfilata sia di cani di proprietà che adottabili, sarà presente un veterinario e un educatore cinofilo, ed infine ci saranno delle bancarelle dove acquistare tutto il necessario per il benessere del cane. L'accesso all'evento sarà gratuito e aperto a tutti.

