Rinviata la festa dello 'street food'

La festa dello ‘Street Food’ che era in programma per il weekend del 12-14 maggio presso la Villa Annoni di Cuggiono, è stata rinviata a data da destinarsi.

Marzo pazzerello, aprile con l’ombrello… e nemmeno maggio sembra essere da meno. Anche contro la proverbialità, i mesi passati sono stati caratterizzati da una preoccupante assenza di piogge. Fortunatamente, almeno per l’ambiente, il mese di maggio è più piovoso. Gli eventi all’aperto, però, programmati già da settimane ne risentono pesantemente.

Non ne è esente la festa dello ‘Street Food’ che era in programma per il weekend del 12-14 maggio presso la Villa Annoni di Cuggiono. A causa delle avverse previsioni meteo, l’organizzatore ‘Hello Eventi’ d’accordo con l’Amministrazione Comunale ha deciso di rinviare a data da destinarsi l’evento.

Presto verrà individuata una nuova data, e rimane ben ferma in programma la presenza della stessa ‘Hello eventi’ in vista di settembre per una festa della birra sempre in Villa Annoni.

