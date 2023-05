Circolo FdI Santo Stefano

Fratelli d'Italia a Santo Stefano Ticino. Sabato 13 maggio, alle 11 al bar San Carlo, infatti, ci sarà l'inaugurazione appunto del circolo di FdI. Interverranno l'onorevole Lucrezia Mantovani, l'onorevole Umberto Maerna e Christian Garavaglia (capogruppo in Regione Lombardia). E' stato invitato il senatore Sandro Sisler (portavoce provinciale Milano).

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!